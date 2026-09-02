2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.7 مليار درهم تمت عبر 716 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 542 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 35 مبايعة لمبانٍ و48 مبايعة لأراضٍ، و459 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 540 مليون درهم تمت عبر 128 معاملة، منها 22 رهناً لمبانٍ، و27 رهناً لأراضٍ، و79 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 46 هبة بقيمة 193 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة نخلة جميرا صفقة قياسية لبيع فيلا فاخرة منجزة بقيمة 260 مليون درهم وذلك ضمن مشروع «أيومي» السكني، وتتكون الوحدة من 6 غرف نوم وتمتد على مساحة 26.55 ألف قدم مربعة أي ما يعادل 9792 درهماً للقدم المربعة الواحدة.