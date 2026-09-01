523.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

السوق تواصل زخمها بدعم من التمويل والسيولة الاستثمارية

العقارات على الخارطة تستحوذ على 68.4% من صفقات البيع

العقارات الجاهزة تستحوذ على 51.5% من المبيعات بـ 180 ملياراً

سجل القطاع العقاري في دبي تصرفات بقيمة 523.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، عبر 148.6 ألف تصرف، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر إلى استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة المتدفقة إلى السوق العقارية في الإمارة.

وأظهرت البيانات أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 349.85 مليار درهم من خلال 112,040 صفقة، بما يعادل نحو 66.8% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.

وسجلت الرهون العقارية نحو 134.46 مليار درهم عبر 30,658 معاملة، مستحوذة على نحو 25.7% من إجمالي قيمة التصرفات، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 39.28 مليار درهم من خلال 5,900 معاملة، بحصة تقارب 7.5%.

وتعكس هذه المستويات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات الأصول العقارية.

مبيعات الخارطة

وتكشف بيانات المبيعات عن استمرار الزخم الكبير في سوق المشاريع قيد الإنشاء، إذ بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخارطة 169.77 مليار درهم من خلال 76,647 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى.

واستحوذت المبيعات على الخارطة بذلك على نحو 68.4% من إجمالي عدد صفقات البيع، مقابل 31.6% للعقارات الجاهزة، ما يعكس قوة الطلب على المشاريع الجديدة واستمرار قدرة المطورين على استقطاب المشترين.

وعلى مستوى القيمة، حافظت العقارات الجاهزة على الصدارة بفارق محدود، مسجلة مبيعات بنحو 180.08 مليار درهم من خلال 35,393 صفقة، أي نحو 51.5% من قيمة المبيعات، مقابل 48.5% للعقارات على الخارطة.

ويظهر الفارق بين الحصتين أن العقارات على الخارطة تتصدر السوق من حيث عدد الصفقات، في حين تتفوق العقارات الجاهزة من حيث القيمة.

«الخليج التجاري» تتصدر

وتصدرت «الخليج التجاري» أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات بنحو 19.46 مليار درهم عبر 4,529 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 16.47 مليار درهم عبر 11,391 صفقة.

وجاءت اليلايس 1 بقيمة 15.75 مليار درهم عبر 3,679 صفقة، ثم نخلة ديرة بنحو 12.48 مليار درهم عبر 3,402 صفقة، فيما سجلت معيصم الثانية مبيعات بنحو 11.38 مليار درهم من خلال 610 صفقات.

وبلغت القيمة المجمعة للمبيعات في المناطق الخمس نحو 75.5 مليار درهم، بما يعادل نحو 21.6% من إجمالي مبيعات دبي خلال الفترة.

أداء أغسطس

وخلال أغسطس، أظهرت البيانات تسجيل 11,723 صفقة بقيمة 28.06 مليار درهم ضمن البيانات المرفقة، ما يؤكد استمرار النشاط مع دخول السوق الثلث الأخير من العام.

وتبرز حصيلة الأشهر الثمانية الأولى اتساع قاعدة النشاط العقاري في دبي بين السوقين الجاهزة وعلى الخارطة، إلى جانب المستويات المرتفعة للرهون، بما يعكس دور التمويل المصرفي، إلى جانب السيولة الاستثمارية في دعم حركة السوق، واستمرار جاذبية دبي للمستثمرين الباحثين عن الأصول العقارية والمشاريع الجديدة.