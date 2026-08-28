12 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

3657

إجمالي عدد الصفقات

2564

مبايعة بـ 7.2 مليارات

939

رهناً بقيمة 4 مليارات

725

مليوناً لصفقتي رهن بمنطقة برج خليفة





سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 12 مليار درهم خلال أسبوع ، نتجت عن 3657 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2564 مبايعة بقيمة 7.2 مليارات درهم، و939 صفقة رهون عقارية بقيمة 4 مليارات درهم، كما سُجل 154 معاملة هبة بقيمة 736 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 238 مبايعة لأراضٍ، و2161 مبايعة لوحدات سكنية و165 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 237 رهناً لأراضٍ، و576 رهوناً لوحدات سكنية، و126 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.6 مليارات درهم نتجت عن 985 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 2.6 مليار درهم نتجت عن 1579 صفقة.

وحلت منطقة برج خليفة في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 845 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 491 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 489 مليون درهم، ورابعاً منطقة مجمع دبي لاند السكني بـ 286 مليون درهم، وخامساً منطقة معيصم الأولى بـ 259 مليون درهم.

وشهدت منطقة برج خليفة صفقتين قياسيتين مع رهن بمبنى بقيمة 725 مليون درهم وبيع آخر بقيمة 471 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخريطة ضمن مشروع «سيدار وود إستيت» بقيمة 34 مليون درهم.