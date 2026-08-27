10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في 4 أيام

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10 مليارات درهم خلال أسبوع العمل الحالي، والذي استمر 4 جلسات عبر 3396 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2361 مبايعة بقيمة 5.9 مليارات درهم، و894 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.4 مليارات درهم، كما سُجل 141 معاملة هبة بقيمة 720 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 206 مبايعات لأراضٍ، و2005 مبايعات لوحدات سكنية و150 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 222 رهناً لأراضٍ، و555 رهوناً لوحدات سكنية، و117 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم نتجت عن 914 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.4 مليار درهم نتجت عن 1447 صفقة.

وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 428 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليفرا 1 بـ 318 مليون درهم، وثالثاً منطقة مجمع دبي لاند السكني بـ 277 مليون درهم، ورابعاً منطقة معيصم الأولى بـ 259 مليون درهم، وخامساً منطقة الخيران الأولى بـ 238 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة رهن لمبنى في منطقة «جي بي آر» بقيمة 350 مليون درهم، إلى جانب معاملة هبة لفيلا في منطقة نخلة جميرا بقيمة 132 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية في منطقة جميرا الثانية بقيمة 34 مليون درهم.