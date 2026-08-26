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2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

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مشعل العباس

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، 2.1 مليار درهم تمت عبر 715 صفقة.
وشهدت الدائرة تسجيل 522 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 42 مبايعة لمبانٍ و47 مبايعة لأراضٍ، و433 مبايعة لوحدات سكنية.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 525 مليون درهم تمت عبر 176 معاملة، منها 21 رهناً لمبانٍ، و48 رهناً لأراضٍ، و107 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 17 هبة بقيمة 211 مليون درهم.
ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة نخلة جميرا معاملة هبة لفيلا بقيمة 132 مليون درهم، إلى جانب رهن لقطعة أرض تجارية في منطقة النهدة الثانية بقيمة 115 مليون درهم. 