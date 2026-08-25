2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، 2.6 مليار درهم تمت عبر 850 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 630 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 18 مبايعة لمبان 45 مبايعة لأراضٍ، و567 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 866 مليون درهم تمت عبر 182 معاملة، منها 23 رهن لمبان، و53 رهن لأراض، و106 رهن لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 110 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة المركاض صفقة بيع لقطعة أرض سكنية بقيمة 160 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة زعيبل الأولى ضمن مشروع "أدريس ريزيدينسيز زعبيل" بقيمة 30 مليون درهم.