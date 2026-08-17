جزر جميرا و«دبي للسيليكون» تقودان مكاسب عقارات دبي

22 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم

واصلت أسعار العقارات السكنية في دبي تسجيل مكاسب سنوية متفاوتة خلال يوليو 2026، مع بروز عدد من المناطق التي قادت نمو أسعار الفلل والشقق، بحسب تقرير «فاليوسترات يوليو 2026»، في وقت حافظ فيه القطاع الفاخر على نشاطه مع استمرار تسجيل العديد من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الـ 50 مليون درهم.

وسجلت أقوى المكاسب السنوية بالنسبة للفلل في جزر جميرا (15 %)، وتلال الإمارات (9.1 %)، وذا ميدوز (7.1 %)، وذا فيلا (6.4 %)، وميرا (4.7 %).

وتقدر قيمة مجمعات الفلل القديمة ذات الملكية الحرة في دبي، في المتوسط، بنسبة 187 % أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و76 % أعلى من ذروة السوق في عام 2014.

بالمقابل، سجلت أقوى المكاسب السنوية للشقق بدبي في واحة دبي للسيليكون (6 %)، تليها مدينة دبي الرياضية (5.4 %)، والقوز الرابعة (5 %)، وكانت واحة دبي للسيليكون (1.3 %) المنطقة الوحيدة التي سجلت مكاسب شهرية.

وبشكل عام، لا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى بنسبة 69 % من مستويات ما بعد الجائحة، ولكنها أقل بنسبة 8 % من ذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.

بلغ إجمالي صفقات العقارات الفاخرة 22 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، بما في ذلك 6 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في مناطق نخلة جميرا، دبي هيلز إستيت، تلال الإمارات، المرابع العربية، جميرا جولف إستيتس، داون تاون دبي، لا مير، ومركز دبي المالي العالمي. وشهد يوليو 2026 تصدر شركة عزيزي (28.4 %) لقائمة مبيعات المطورين، تليها داماك (7.9 %)، إعمار (7.8 %)، بن غاطي (5.2 %)، إلينجتون (3.7 %)، ونخيل (3.1 %) خلال شهر يوليو الماضي.