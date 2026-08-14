9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.5 مليارات درهم الأسبوع الماضي عبر 3841 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2850 مبايعة بقيمة 6.3 مليارات درهم، و859 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم، كما سُجل 132 معاملة هبة بقيمة 1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 182 مبايعة لأراضٍ، و2515 مبايعة لوحدات سكنية و153 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 236 رهناً لأراض، و529 رهناً لوحدات سكنية، و94 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 2.8 مليار درهم نتجت عن 890 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.4 مليارات درهم نتجت عن 1960 صفقة.

وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 485 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 422 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ 342 مليون درهم، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 259 مليون درهم، وخامساً منطقة «سيتي أوف آربيا» بـ 233 مليون درهم.

أبرز الصفقات

شهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض سكنية بقيمة 172 مليون درهم في منطقة مثلث قرية جميرا، كما بيعت قطعة أرض تجارية في منطقة السطوة بقيمة 119 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية فاخرة على الخارطة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أورلا إنفينيتي من أمنيات» بقيمة 79 مليون درهم.

