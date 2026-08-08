زخم الإطلاقات السكنية يتواصل في دبي

53 % حصة الفئة المتوسطة من وحدات المشاريع السكنية الجديدة

حافظت سوق دبي العقارية على نشاط إطلاق المشاريع السكنية الجديدة خلال يوليو الماضي، مع توجّه واضح نحو الشقق والوحدات الموجهة إلى الشريحة السعرية المتوسطة، في مؤشر على استمرار المطورين في طرح منتجات تستهدف قاعدة واسعة من المشترين والمستثمرين.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن REIDIN «ريدين» أن دبي شهدت خلال يوليو إطلاق 15 مشروعاً سكنياً جديداً، ضمت في مجموعها 3397 وحدة، فيما بلغ متوسط سعر الوحدات المطروحة نحو 1874 درهماً للقدم المربعة.

واستحوذت الوحدات المصنفة ضمن الفئة السعرية المتوسطة على 53% من إجمالي الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إطلاقها خلال الشهر، لتشكل بذلك أكثر من نصف المعروض الجديد.

وتصنف «ريدين» الوحدات ضمن الفئة السعرية المتوسطة، عندما تتراوح أسعارها بين 1200 و1800 درهم للقدم المربعة، ما يشير إلى أن أكثر من نصف المعروض الجديد خلال يوليو، استهدف شريحة سعرية أقل من متوسط سعر الإطلاقات الجديدة خلال الشهر، والبالغ 1874 درهماً للقدم المربعة.

وكشفت البيانات عن هيمنة شبه كاملة للشقق على الإطلاقات الجديدة، إذ شكلت 96.2% من الوحدات المطروحة خلال يوليو مقابل 3.8% فقط للفلل والبنتهاوس، أي ما يعادل نحو 3268 شقة، مقابل قرابة 129 وحدة من الأنواع السكنية الأخرى.

وبالمثل، تعادل حصة الـ 53% نحو 1800 وحدة من الفئة المتوسطة من إجمالي إطلاقات يوليو ما يظهر الوزن الكبير لهذه الشريحة ضمن المعروض الجديد، في مقابل نحو 1597 وحدة موزعة على الشرائح السعرية الأخرى.

وبلغ متوسط سعر القدم المربعة عبر المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال يوليو 1874 درهماً، وهو ما يقدم مؤشراً على المستوى السعري للإمدادات الجديدة.

وتعكس بيانات يوليو 3 سمات رئيسة للإمدادات الجديدة في دبي: استمرار إطلاق المشاريع، وهيمنة الشقق على المنتج السكني الجديد، واستحواذ الفئة السعرية المتوسطة على الوحدات المطروحة.