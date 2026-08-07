13.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 13.8 مليار درهم الأسبوع الماضي عبر 4399 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3206 مبايعات بقيمة 6.7 مليارات درهم، و1015 صفقة رهون عقارية بقيمة 5.6 مليارات درهم، كما سُجل 178 معاملة هبة بقيمة 1.5 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 167 مبايعة لأراضٍ، و2873 مبايعة لوحدات سكنية و166 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على : 313 رهناً لأراضٍ، و585 رهناً لوحدات سكنية، و117 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3 مليارات درهم نتجت عن 938 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.6 مليارات درهم نتجت عن 2268 صفقة.

وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 433 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جبل علي بـ 331 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 328 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ 300 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 279 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم في منطقة واحة دبي للسيليكون، كما بيعت قطعتا أرض في منطقة مدينة دبي الطبية - المرحلة الأولى بقيمة إجمالية 346 مليون درهم، وكذلك معاملة هبة لشقة سكنية على المخطط بقيمة 99 مليون درهم في منطقة دبي مارينا، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 65 مليون درهم