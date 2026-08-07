أداء قياسي للعقارات فائقة الفخامة في دبي بالنصف الأول

9.7 % حصة الشقق الفارهة من المبيعات السكنية

62.2 مليار درهم مبيعات تجارية نصفية قياسية

حلّق سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من 2026 وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار بزيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6 مليارات دولار (22.02 مليار درهم) وشكلت العقارات فائقة الفخامة 9.7% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي.

واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول، حيث سجلت دبي 80509 صفقات بيع سكنية، بقيمة 226.5 مليار درهم.

وحققت العقارات التجارية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول وتم تداول 6470 عقاراً بقيمة 62.2 مليار درهم، بزيادة 7% في حجم الصفقات، و6% في القيمة مقارنة بالنصف الأول من 2025، وتشكّل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.

وشكّلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب 35.3% على أساس سنوي، إلى 2570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة 50.2% إلى 853 صفقة، وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم وهو ما يقرب من 3 أضعاف المبلغ المسجل بالفترة نفسها من 2025.

وارتفعت الصفقات على المخطط من 1239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3123 صفقة بالنصف الأول من العام الحالي، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3 مليارات درهم إلى 17.0 مليار درهم.

إلى ذلك، سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تصرفات بـ 4 مليارات درهم عبر 782 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 43 مبايعة لمبانٍ 39 مبايعة لأراضٍ و525 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون 2.1 مليار درهم عبر 145 معاملة، منها 111 رهناً لأرض و77 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 293 مليون درهم.

وشهدت منطقة جميرا غولف بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم وبيع قطعة أرض أخرى في منطقة جميرا ليفينغ بقيمة 60 مليون درهم.