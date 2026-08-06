زخم أغسطس يستمر بـ 4 مليارات تصرفات عقارية في دبي

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع أغسطس الجاري، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الخميس، بقيمة 4 مليارات درهم تمت عبر 782 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 607 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 43 مبايعة لمبان 39 مبايعة لأراضٍ، و525 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.1 مليار درهم تمت عبر 145 معاملة، منها 111 رهن لأرض، و77 رهن لوحدات سكنية، و22 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 293 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة جميرا غولف بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض أخرى في كنطقة جميرا ليفينغ بقيمة 60 مليون درهم.