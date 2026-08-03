عقارات دبي تستهل أغسطس بـ3.3 مليارات تصرفات يومية

940 مليوناً الرهون عبر 184 معاملة

38 هبة بإجمالي 707 ملايين درهم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الثلاثاء، 3.3 مليارات درهم، تمت عبر 1158 صفقة لتواصل الإمارة تألقها في استقطاب المستثمرين مع تزايد مكانتها وجهة للاستثمار والأعمال والعيش والإقامة بدعم تعدد الخيارات العقارية وارتفاع عوائد الاستثمار العقاري.

وشهدت الدائرة تسجيل 853 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 30 مبايعة لمبانٍ، و41 مبايعة لأراضٍ، و782 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 940 مليون درهم، تمت عبر 184 معاملة، منها 71 رهناً لأرض، و95 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 38 هبة بقيمة 707 ملايين درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة شهدت منطقة معيصم الثانية عملية بيع لقطعتي أرض بقيمة 28 مليون درهم، إلى جانب معاملة هبة في منطقة دبي مارينا لوحدة سكنية بقيمة 99 مليون درهم.(دبي - مشعل العباس)