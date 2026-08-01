476 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 7 أشهر

321.1 مليار درهم المبيعات عبر 99905 صفقات

119.6 ملياراً إجمالي الرهون مع 26811 معاملة

5266 هبة بقيمة 35.1 مليار درهم

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي والدولي، وتوسع قاعدة المستثمرين، وإطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب جاذبية الإمارة كوجهة للاستثمار والعيش، ليسجل تصرفات عقارية بقيمة 476 مليار درهم عبر 131982 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبيعات العقارية بلغت 321.1 مليار درهم نتجت عن 99905 صفقات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فيما بلغت الرهون 119.6 مليار درهم عبر 26811 معاملة، وسجلت الهبات 35.1 مليار درهم من خلال 5266 معاملة.

ويعكس استمرار النشاط القوي في السوق الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ولا سيما في المشاريع الجديدة، إضافة إلى استمرار تدفق المستثمرين الأجانب والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجاذبية على مستوى العالم.

كما أسهمت المبادرات الحكومية الرامية إلى استقطاب المستثمرين والمقيمين، والتوسع السكاني المتواصل، وقوة الاقتصاد المحلي، إلى جانب تنوع المشاريع العقارية وتوافر خيارات استثمارية في مختلف الشرائح السعرية، في الحفاظ على وتيرة قوية للمبيعات والتصرفات العقارية خلال العام الجاري.

وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 34.88 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.93 ألف معاملة موزعة بواقع 12331 معاملة لوحدات سكنية و746 معاملة لمبانٍ، و853 معاملة لأراضٍ.

وتوزعت مبيعات عقارات دبي في يوليو الماضي، بواقع 18.92 مليار درهم للعقارات الجاهزة عبر 4308 معاملات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 15.96 مليار درهم من خلال تنفيذ 9622 معاملة.

بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري 17.5 مليار درهم من خلال 4467 معاملة، موزعة بواقع 2650 معاملة لوحدات سكنية، و532 لمبانٍ، و1285 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 3.72 مليارات درهم عبر تنفيذ 766 معاملة.

وبذلك بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 56.1 مليار درهم عبر تنفيذ 19160 معاملة.

وشهد السوق منذ مطلع العام الجاري العديد من الصفقات الاستثنائية، أبرزها إبرام أضخم صفقة لبيع مساحة مكتبية في تاريخ الإمارة، بعد بيع مساحات مكتبية جاهزة في يونيو الماضي في برج «فيجن تاور» بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 124 مليون درهم.

كما تم بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري ضمن برج «بن غاطي ريزيدينسيز» بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة فاخرة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 101 مليون درهم.