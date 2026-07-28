زخم تصاعدي متواصل للعقارات الصناعية في دبي خلال الربع الثاني

%17.7 نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية لمستودعات الخدمات اللوجستية

منطقة القوز الصناعية تسجل أفضل أداء سعري سنوي بنمو 30.4 %

حافظ قطاع العقارات الصناعية في دبي على زخمه التصاعدي في الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالطلب القوي على الخدمات اللوجستية، والنمو المتواصل في نشاط التجارة الإلكترونية، وتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، ومحدودية توافر مساحات المستودعات الحديثة، وفقاً لتقرير مؤسسة فاليوسترات.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر فاليوسترات العقاري لأسعار رأس المال الصناعي إلى 186.4 نقطة، مقارنة بمستوى أساسي قدره 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، وقد دعمت قيم رأس المال الطلب المستمر من شركات الخدمات اللوجستية الخارجية ومشغلي سلاسل التوريد، إلى جانب شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة.

حيث تدفع متطلبات الخدمات اللوجستية المتطورة وتوقعات المستهلكين المتزايدة الطلب على المرافق ذات المواقع الاستراتيجية. وأسهمت المبادرات الحكومية، بما في ذلك مبادرة «صنع في الإمارات»، في دعم الطلب الصناعي من خلال تشجيع توطين الإنتاج في قطاعات مثل الطيران والأدوية والمعدات الصناعية.

مناطق وأسعار

وسجلت مستودعات الخدمات اللوجستية نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية بنسبة 17.7%، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 8.4%، بلغ متوسط ​​قيمة المستودع اللوجستي النموذجي 367 درهماً للقدم المربع.

وعلى أساس سنوي، سجلت منطقة القوز أعلى معدل نمو في الأسعار بنسبة 30.4%، تلتها مدينة دبي الصناعية بنسبة 24.5%، ثم القصيص بنسبة 19.7%.

وواصلت إيجارات المستودعات ارتفاعها خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بمحدودية المعروض من الأصول الصناعية الحديثة واستمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، وتراوحت الإيجارات المطلوبة بين 25 إلى 95 درهماً للقدم المربع، مسجلة متوسط زيادة بلغ 11.9% مقارنة بالربع السابق.

كما واصل قطاع الصناعات والمستودعات استقطاب اهتمام المستثمرين المؤسسيين، مدعوماً بعوائد استثمارية جاذبة، وتحسن الجدارة الائتمانية للمستأجرين، إضافة إلى عقود إيجار طويلة الأجل تتضمن آليات لمراجعة الإيجارات، وظل النشاط الاستثماري يتركز على الأصول التي توفر تدفقات دخل مستقرة، ومواصفات حديثة، وكفاءة تشغيلية عالية.

مستويات الطلب

واستمرت قيود المعروض في دعم نمو الإيجارات، ولا سيما بالنسبة للمستودعات من الفئة الأولى (Grade A)، مع تفاوت مستويات الطلب بحسب الموقع. واستفادت المناطق اللوجستية المرتبطة بالموانئ، مثل جافزا (JAFZA)، من ارتباطها بحركة الشحن البحري، في حين حافظت المواقع الحضرية، مثل القوز، على جاذبيتها لخدمات التوزيع في الميل الأخير (Last-mile Distribution).

كما واصلت المستودعات المتخصصة، بما في ذلك مستودعات التبريد والمستودعات ذات التحكم بدرجات الحرارة، تحقيق علاوات سعرية نتيجة محدودية المعروض وارتفاع تكاليف تطويرها.