2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.8 مليار درهم تمت عبر 1363 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 1088 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 20 مبايعة لمبانٍ، و55 مبايعة لأراضٍ، و1013 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 472 مليون درهم تمت عبر 223 معاملة، منها 79 رهناً لأراضٍ، و121 رهناً لوحدات سكنية، و17 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 49 هبة بقيمة 279 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة شهدت منطقة جميرا غولف صفقة بيع لأرض تجارية بقيمة 110 ملايين درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 25 مليون درهم.