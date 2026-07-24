9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

2.3 مليار رهوناً

528 مليوناً هبات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 9.5 مليارات درهم نتجت عن 3922 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2942 مبايعة بقيمة 6.6 مليارات درهم، و856 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.3 مليار درهم، كما سُجل 124 معاملة هبة بقيمة 528 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء استمرار حالة الزخم التي يعيشها السوق العقاري في الإمارة.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 162 مبايعة لأراضٍ، و2632 مبايعة لوحدات سكنية و148 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 230 رهناً لأراضٍ، و510 رهونات لوحدات سكنية، و116 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 950 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.4 مليارات درهم نتجت عن 1992 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 330 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ 315 مليون درهم، وثالثاً منطقة جميرا الثانية بـ 303 ملايين درهم، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي بـ 296 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 228 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 175 مليون درهم في منطقة جميرا باي، كما بيعت شقة سكنية فاخرة في منقطة جميرا الثانية بقيمة 166 مليون درهم ضمن مشروع «أمان ريزيدينسز دبي»، إلى جانب بيع عقار مكتبي جاهز في منطقة الخليج التجاري بقيمة 62 مليون درهم.