دبي تخفض الحد الأدنى للاستثمار في العقارات المرمزة إلى ألف درهم

أعلنت منصة PRYPCO MINT، المرخصة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، خفض الحد الأدنى للاستثمار عبر منصتها لتداول العقارات المرمزة من 2000 درهم إلى 1000 درهم، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الاستثمار في الأصول العقارية الرقمية.

وقالت المنصة، في رسالة وجهتها إلى عملائها اليوم الجمعة، أن خفض الحد الأدنى للاستثمار يجعل امتلاك الرموز العقارية (Real Estate Tokens) أكثر سهولة، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في بناء محافظهم الاستثمارية.

وأضافت أن المنصة تتيح الاستثمار في عقارات ممولة بالكامل تتمتع بإمكانات لتحقيق دخل ونمو في القيمة، إلى جانب إمكانية شراء وبيع الرموز العقارية عبر السوق دون فترات إلزامية للاحتفاظ بالاستثمار.

وأشارت إلى أن المستثمرين يمكنهم كذلك تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتهم على عدة عقارات داخل دبي، بما يعزز فرص إدارة المخاطر والاستفادة من أداء أكثر من أصل عقاري.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود المنصة لتوسيع المشاركة في سوق العقارات المرمزة، عبر خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للدخول إلى هذا النوع من الاستثمارات.

ومنذ انطلاق مبادرة ترميز العقارات في دبي في 25 مايو 2025، طرحت دائرة الأراضي في دبي 10 عقارات مرمزة عبر منصة "بريبكو منت" ونجحت في تمويلها بالكامل خلال أوقات قياسية وصلت إلى أقل من دقيقتين، ما يشير إلى حجم الطلب الكبير من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات العقارية المبتكرة.

ويدار مشروع ترميز العقارات في دبي ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox.