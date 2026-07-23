«نايت فرانك»: أسعار العقارات في أبوظبي تواصل الارتفاع

واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسجيل نمو قوي في الأسعار خلال العام المنتهي في يونيو 2026، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» لبحوث السوق السكني والمكتبي.

وسجلت أسعار الشقق في المناطق الرئيسية بجميع أنحاء أبوظبي ارتفاعاً خلال العام المنتهي في يونيو 2026؛ حيث ارتفعت القيم في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بنسبة 18% تقريباً على أساس سنوي.

وحافظت جزيرة السعديات على موقعها كأغلى سوق للشقق في الإمارة، حيث بلغت متوسطات أسعار صفقات البيع نحو 43,100 درهم للمتر المربع، بزيادة سنوية بلغت نحو 21%، ما يؤكد قوة ومتانة قطاع العقارات الفاخرة.

في المقابل، جاء أداء أسعار الفلل أكثر تباعداً، إذ سجلت جزيرة الجبيل أعلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة بلغت نحو 40%، وظلت جزيرة السعديات أغلى موقع للفلل في أبوظبي، بمتوسط قيمة صفقات بلغ نحو 26,500 درهم للمتر المربع.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، لا يزال سوق العقارات السكنية في أبوظبي يحظى بدعم قوي من الطلب المحلي؛ حيث تقود المجمعات الواجهة البحرية الراقية، مثل السعديات وجزيرة ياس، نمو الأسعار في الإمارة. ويعكس شمول ارتفاع الأسعار للشقق والفلل هذا الاتجاه».

ويبلغ حجم المشاريع السكنية المرتقبة في أبوظبي للفترة بين 2026 و2030 نحو 36.900 وحدة قيد الإنشاء، تشكل الشقق منها 66% والفلل 33%، بينما تستحوذ الشقق الفندقية على حصة ضئيلة لا تتجاوز 1%.