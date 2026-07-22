شقة «قيد الإنشاء» بـ166 مليون درهم تعزز موجة الصفقات القياسية في عقارات دبي الفاخرة

واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل صفقات قياسية مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوحدات الفاخرة، حيث شهد السوق اليوم بيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 166 مليون درهم، في واحدة من أبرز صفقات العقارات السكنية خلال الفترة الحالية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «آمان ريزيدينسيز دبي»، وتضم خمس غرف وصالة، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 930 متراً مربعاً، ما يعكس استمرار الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة والمواصفات الفاخرة في المواقع المتميزة بالإمارة.

ويأتي تسجيل هذه الصفقة بعد أشهر قليلة من تحقيق المشروع نفسه واحدة من أكبر صفقات السوق العقاري في دبي، بعدما سجل في مارس الماضي بيع شقة سكنية فاخرة بقيمة 422 مليون درهم، لتصبح حينها ثالث أغلى شقة سكنية يتم بيعها في تاريخ القطاع العقاري بالإمارة.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها إحدى أكثر الأسواق العقارية جذباً للمستثمرين العالميين، مع استمرار الطلب على العقارات الفاخرة مدعوماً بتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وتنوع المنتجات العقارية، وتطور البنية التحتية والخدمات المرتبطة بأسلوب الحياة الفاخر.

وعلى مستوى السوق العقاري بشكل عام، بلغت التصرفات العقارية في دبي اليوم نحو 2 مليار درهم، نتجت عن 804 صفقات، بما يؤكد استمرار الزخم في مختلف شرائح القطاع.