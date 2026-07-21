دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في الأمان وجودة الحياة

العقارات تضاعفت قيمتها منذ 2019

متوسط صافي الراتب الشهري يتصدر المنطقة بـ3402 دولار

أكد تقرير «Mapping the World's Prices 2026» الصادر عن معهد الأبحاث في «دويتشه بنك» أن دبي تواصل تعزيز مكانتها بين أبرز المدن العالمية للعيش والعمل، بعدما تفوقت على مدن عالمية كبرى، من بينها لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة في مؤشر جودة الحياة، الذي يعتمد على مؤشرات تشمل القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والقدرة على تملك المساكن، وأوقات التنقل، والتلوث والمناخ.

وأشار التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن دبي جاءت ضمن أفضل 10 مدن عالمياً من حيث انخفاض معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في القدرة على تملك المساكن عند قياس أسعار العقارات مقارنة بدخول السكان، ما يعكس تنافسية الإمارة في هذا الجانب مقارنة بالعديد من المدن العالمية.

وعلى صعيد الدخل، سجلت دبي أعلى متوسط صافي راتب شهري في المنطقة بين المدن التي شملها التقرير، بواقع 3402 دولار، متقدمة على أبوظبي (3334 دولاراً)، والدوحة (3190 دولاراً)، والرياض (2041 دولاراً)، وإسطنبول (1173 دولاراً)، والقاهرة (220 دولاراً).

وفي القطاع العقاري، بلغ متوسط سعر شراء الشقق في وسط دبي 7244 دولاراً للمتر المربع، فيما أشار التقرير إلى أن الأسعار الحالية تزيد على ضعف مستوياتها المسجلة في عام 2019، ما يعكس الزخم الذي شهدته السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.

كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير استمرار تنافسية دبي في أسعار عدد من السلع العالمية، إذ بلغ سعر هاتف iPhone 17 Pro (256GB) نحو 1279 دولاراً، وهو أقل من سعره في السعودية وتركيا ومصر.

كما أظهرت المقارنات الواردة في التقرير أن أسعار سيارة Volkswagen Golf الجديدة في دبي جاءت أقل من العديد من المدن العالمية، بما في ذلك لندن وباريس وزيورخ وجنيف وأمستردام، فضلاً عن مدن إقليمية مثل الرياض وإسطنبول والقاهرة.

وفي السلع اليومية، حافظت دبي على مستويات أسعار تنافسية مقارنة بالعديد من المدن العالمية، فقد بلغ سعر لتر البنزين في دبي نحو 0.80 دولار، لتحتل المرتبة 55 من أصل 69 مدينة، مقارنة بـ3.88 دولارات في هونغ كونغ (الأعلى عالمياً)، و1.76 دولار في لندن، و1.92 دولار في باريس.

كما بلغ سعر وجبة «ماكدونالدز» في دبي نحو 9.5 دولارات، لتأتي في المرتبة 47 عالمياً، مقارنة بنحو 15 دولاراً في زيورخ، و14 دولاراً في جنيف، وقرابة 13 دولاراً في لندن.