القيم الرأسمالية لعقارات دبي ترتفع 0.1 % في يونيو

فلل دبي أعلى بـ 188 % من مستويات ما بعد الجائحة

واصل سوق دبي العقاري إظهار مستويات مرونة قوية خلال شهر يونيو 2026، مع تسجيل نمو سنوي في أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.1%، مدعوماً بالطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة، في وقت تصدرت فيه مناطق جزر جميرا وتلال الإمارات وذا ميدوز قائمة أفضل المناطق أداءً على مستوى الفلل، في حين برزت مناطق مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الرياضية ضمن أقوى المناطق نمواً للشقق السكنية.

وفقاً لتقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر يونيو الماضي. وأشار التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى استمرار تفوق قطاع الفلل في دبي، مع نمو سنوي بلغ 2%، في حين واصلت الصفقات الفاخرة للعقارات الجاهزة تسجيل حضور قوي، عبر 19 صفقة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم خلال مايو، ما يعكس استمرار الطلب من قبل الأثرياء ونخبة المستثمرين على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

سجلت القيم الرأسمالية للفلل نمواً سنوياً بنسبة 2%، وشملت المناطق ذات الأداء السنوي الأفضل: جزر جميرا (17.9%)، وتلال الإمارات (10.7%)، وذا ميدوز (10%)، وذا فيلا (7.8%)، ميرا (5.7%).

وتُقدّر قيمة مجمعات الفلل ذات الملكية الحرة الأقدم نسبياً في دبي، في المتوسط، بنسبة 188% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و76% أعلى من ذروة السوق في عام 2014.

بالمقابل، سُجلت أقوى المكاسب السنوية بالنسبة للشقق في مركز دبي المالي العالمي (8.1%)، تلتها منطقة مدينة دبي الرياضية (6.6%)، وواحة دبي للسيليكون (6.4%)، والقوز الرابعة (6%)، ورمرام (5.9%). ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المدينة العالمية (0.1%) هي الوحيدة التي سجلت مكسباً شهرياً طفيفاً.

وبشكل عام، لا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى بنسبة 70% من مستويات ما بعد الجائحة، على الرغم من أنها أقل بنسبة 8% من ذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.

سُجِّلت 19 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم، من بينها 5 صفقات تخطت قيمتها 50 مليون درهم. وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في مناطق نخلة جميرا، دبي هيلز استيت، تلال الإمارات، البراري، جزر جميرا، داون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC).

شهد يونيو 2026 تصدّر كل من عزيزي للتطوير العقاري (28.6%)، وداماك (7%)، وبن غاطي (6.8%)، وإعمار (6.6%)، ونخيل (3.8%)، وإيلينغتون (3.6%) لقوائم المطورين من حيث المبيعات السكنية الإجمالية.