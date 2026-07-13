عقارات دبي التجارية تحقق أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها

حققت العقارات التجارية في دبي (المكاتب والمتاجر) أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت أداءً استثنائياً ارتفعت معه المبيعات بنسبة 183 % على أساس سنوي، ومتجاوزةً إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله بنسبة 7.7 %.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في الإمارة، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات المحلية والعالمية على المساحات المكتبية والتجارية، في ظل مواصلة الإمارة استقطاب الشركات الجديدة وتوسع أعمال الشركات القائمة.

ويأتي ذلك رغم الضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، ما يؤكد متانة بيئة الأعمال في دبي، وقدرتها على ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات والاستثمارات، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي مرن، وسياسات اقتصادية جاذبة.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 19.5 مليار درهم عبر 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو 183 % مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.

والتي بلغت فيها 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 6 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 7.7% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.

العقارات على الخريطة

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 15.8 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2569 صفقة، و3.7 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 846 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة.

فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.7 مليار درهم عبر 901 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم عبر 499 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.1 مليار درهم عبر 347 صفقة.

توزع جغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 498 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 87 صفقة بقيمة مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 330 صفقة بقيمة 910 ملايين درهم.

العقارات التجارية الفاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.

حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس أبريل ومايو من عام 2026.

وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.

13

مليار درهم مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء

2.7

مليار مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة

2.5

مليار مبيعات المحال على الخريطة و1.1 مليار للجاهزة