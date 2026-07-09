تسليم أولى الفلل الفاخرة في «نخلة جبل علي» خلال العام الجاري

كشف خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي القابضة للعقارات»، أن أولى الفيلات الفاخرة ضمن مشروع «نخلة جبل علي» ستبدأ عمليات تسليمها في وقت لاحق من العام الجاري، مؤكداً أن أعمال الإنشاء في المناطق السكنية الرئيسة تشهد تقدماً ملحوظاً، فيما يجري تنفيذ المشروع وتشغيل مرافقه على مراحل وفق خطة تضمن جاهزية البنية التحتية وتقديم تجربة متكاملة للسكان.

وقال المالك في تصريحات لـ«البيان»، إن مشروع «نخلة جبل علي» يوفر نمطاً للحياة الفاخرة التي تتمتع بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية يصعب إيجادها في أي مكان آخر بالمنطقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ارتباطه بمسار النمو المستقبلي لدبي، كما يرتبط موقع المشروع بالتطور المستمر لجنوب الإمارة، بما في ذلك مدينة إكسبو دبي ومطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف المالك «سيتم تسليم المشروع وتشغيل مرافقه على مراحل، وليس على مرة واحدة، إذ يتطلب مشروع بهذا الحجم تخطيطاً دقيقاً، بدءاً من البنية التحتية وتسهيل عملية الوصول إلى المرافق العامة والمجمعات السكنية والمساحات العامة ومرافق الضيافة والخدمات».

وتابع المالك «وتتمثل أولويتنا المباشرة في تنفيذ المراحل السكنية الأولى والبنية التحتية اللازمة لدعمها، وتشهد أعمال البناء في المناطق السكنية الرئيسية في «نخلة جبل علي» تقدماً ملحوظاً، حيث يجري حالياً استكمال الفيلات الفاخرة، ومن المقرر بدء عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام».

وذكر المالك «علاوة على ذلك، سيتم الإعلان عن مراحل لاحقة مع اعتماد كل مرحلة ووصولها إلى مستوى الجاهزية المطلوب. فالأولوية لدينا لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل الجودة، وجاهزية البنية التحتية، وتجربة العملاء، والقيمة التي نوفرها لهم على المدى الطويل، يجري تطوير مشروع «نخلة جبل علي» ليكون وجهة تخدم دبي لأجيال قادمة».