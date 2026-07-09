3.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أول من أمس، 3.7 مليارات درهم تمت عبر 726 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 521 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 36 مبايعة لمبانٍ، و29 مبايعة لأراضٍ، و456 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.9 مليار درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 55 رهناً لأراضٍ، و79 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 50 هبة بقيمة 281 مليون درهم.

وشهدت البرشا الأولى رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 921 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة برج خليفة بقيمة 21 مليون درهم.