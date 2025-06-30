326.6 مليار درهم مبيعات تاريخية لعقارات دبي في 6 أشهر بنمو 40.1%

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه التاريخي مسجلاً أعلى مبيعات نصفية على الإطلاق في أول 6 أشهر من العام الجاري بقيمة إجمالية 326.6 مليار درهم بنمو نسبته 40.1%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024 الذي بلغت قيمته 233 مليار درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعكس هذه الأرقام القياسية مدى الجاذبية المتزايدة لدبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمتانة القطاع ونموه المستدام. كما تشير هذه الأرقام إلى الطلب القوي على المنتجات العقارية المتنوعة في السوق، سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، ما يعزز من فرص الاستثمار، ويرسخ لاستقرار طويل الأمد، ويجعل القطاع مهيئاً لتحقيق المزيد من العوائد الرأسمالية والإيجارية.

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 431 مليار درهم، نتجت عن 123.343 صفقة بنمو نسبته 25.2%، مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، عند 344 مليار درهم، والتي نتجت عن نحو 100 ألف تصرف. وتوزعت التصرفات منذ بداية 2025 على: 326.6 مليار درهم مبيعات، و83.1 مليار درهم رهوناً، و21.3 مليار درهم هبات.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 16.5 مليار درهم، تلتها منطقة معيصم الثانية بقيمة 15.3 مليار درهم، ثم منطقة اليلايس 1 بقيمة 14.3 مليار درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بقيمة 13.1 مليار درهم، ثم منطقة مدينة المطار بقيمة 11.1 مليار درهم.