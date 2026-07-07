4.5 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم.. والزخم يتواصل

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 4.5 مليارات درهم تمت عبر 681 صفقة، وهو ما يعكس استمرار حالة الزخم التي يعيشها القطاع العقاري حالياً ويؤكد جاذبيته الاستثمارية.

وشهدت الدائرة تسجيل 453 مبايعة بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 47 مبايعة لأراضٍ، و377 مبايعة لوحدات سكنية و29 مبايعة لمبانٍ. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.1 مليار درهم تمت عبر 199 معاملة، منها 75 رهناً لأرض، و103 رهون لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 29 هبة بقيمة 211 مليون درهم. وسجل مشروع «مدينة العرب» مبيعات ورهون على 23 قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية، التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار الطلب على الأراضي التطويرية في الإمارة.

وتعد مدينة العرب، المملوكة لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري، من أبرز المشاريع الرئيسة في منطقة دبي لاند، إذ أُعلن عنها عام 2005 بقيمة تطويرية تقديرية 20 مليار دولار، وتضم عند اكتمالها مشاريع بارزة، تشمل مول العرب، ومدينة «آي إم جي» عالم من المغامرات، ومنطقة وادي ووك، إلى جانب مجمعات سكنية وتجارية ومكتبية متكاملة. ويأتي النشاط العقاري الجديد في ظل استمرار توسع مشاريع دبي لاند وتطوير البنية التحتية المحيطة بها، ما يعزز جاذبية المنطقة للمستثمرين والمطورين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل.

عقارات-دبي