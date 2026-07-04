دبي الثانية عالمياً في عدد ناطحات السحاب فوق 200 متر

حلت دبي في المرتبة الثانية عالمياً بعدد ناطحات السحاب التي يتجاوز ارتفاعها 200 متر، حسب قائمة نشرتها منصة «ورلد أطلس» العالمية ﻷكثر 5 مدن احتضاناً للمباني الشاهقة في العالم.

وأشارت المنصة إلى أن دبي نجحت خلال نحو نصف قرن فقط في تحويل مساحات واسعة من أراضيها إلى واحدة من أروع وأبهر ناطحات السحاب الزجاجية على مستوى العالم.

ووصف التقرير الأفق العمراني للمدينة بأنه صمم خصيصاً ليترك انطباعاً مذهلاً ولا يُنسى لدى كل من يراه.

ويتربع برج خليفة على عرش هذا الأفق المعماري الفريد، كأطول مبنى في العالم بارتفاع يبلغ 828 متراً منذ افتتاحه عام 2010.

ولفتت المنصة العالمية إلى الحضور المهيب للبرج، حيث إن ناطحات السحاب الأخرى التي تلي برج خليفة في الترتيب داخل دبي لا تصل حتى إلى نصف ارتفاعه، ما يجعله المحور الأساسي الذي يجتذب أنظار العالم إلى أفق المدينة.

وجاءت مدينة شنجن الصينية في المرتبة الأولى عالمياً في هذا التصنيف، فيما حلت هونغ كونغ بالمرتبة الثالثة، تلتها نيويورك في المرتبة الرابعة، ثم شنغهاي بالمرتبة الخامسة.