419.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 6 أشهر

واصل السوق العقاري في دبي تسجيل أداء استثنائي خلال النصف الأول من العام الجاري، معززاً مكانته بين أكثر الأسواق العقارية نشاطاً على مستوى العالم، بعدما بلغت قيمة المبيعات 286.24 مليار درهم عبر تنفيذ 85,934 معاملة، فيما تجاوزت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية 419.6 مليار درهم من خلال 112,746 معاملة، وفق رصد أجرته «البيان» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت معاملات البيع على 71,509 معاملات للوحدات السكنية، و7,296 معاملة للمباني، و7,129 معاملة للأراضي، ما يعكس استمرار الزخم في مختلف مكونات السوق العقاري.

العقارات الجاهزة تتصدر واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات، مسجلة 146.57 مليار درهم عبر 27,146 معاملة، شملت 18,280 معاملة للوحدات السكنية، و1,737 معاملة للمباني، و7,129 معاملة للأراضي.

في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 139.67 مليار درهم من خلال 58,788 معاملة، توزعت على 53,229 معاملة للوحدات السكنية و5,559 معاملة للمباني، في مؤشر يعكس استمرار الثقة القوية بالمشروعات التطويرية المستقبلية.

102 مليار درهم رهون عقارية

وسجلت الرهون العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 101.99 مليار درهم عبر 22,315 معاملة، منها 14,499 معاملة للوحدات السكنية، و2,582 معاملة للمباني، و5,234 معاملة للأراضي.

كما بلغت قيمة الهبات العقارية 31.37 مليار درهم من خلال 4,497 معاملة، توزعت بواقع 3,503 معاملات للوحدات السكنية، و260 معاملة للمباني، و734 معاملة للأراضي.

وباحتساب المبيعات والرهون والهبات، ارتفع إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام إلى أكثر من 419.6 مليار درهم، ما يعكس استمرار النشاط القياسي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

الربع الثاني

وعلى صعيد الربع الثاني، سجلت مبيعات عقارات دبي 110.25 مليارات درهم عبر أكثر من 38.2 ألف معاملة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 42.45 مليار درهم من خلال 10,522 معاملة، بينما وصلت قيمة الهبات إلى 16 مليار درهم عبر 2,449 معاملة.

وبذلك، بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الثاني وحده أكثر من 168.7 مليار درهم عبر تنفيذ 51,171 معاملة، بما يؤكد استمرار الزخم القوي في السوق، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، واستمرار إطلاق المشاريع الجديدة.