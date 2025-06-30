مشروع مطار آل مكتوم يحلق بأسعار عقارات دبي الجنوب

مع الإعلان عن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم في أبريل 2024، دخلت منطقة «دبي الجنوب» مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والعمراني.

وسيكون المطار مركزاً لمخطط أوسع تبلغ مساحته 150 كيلومتراً مربعاً، ويعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث البنية التحتية للطيران، ما يضع المنطقة في قلب التحولات الكبرى المقبلة في قطاعي الطيران والعقارات. وتشير التقديرات إلى أن مشروع «دبي الجنوب» سيوفر فرص عمل وسكناً لأكثر من مليون شخص، ما يشكل قوة دفع مباشرة للطلب على العقارات في المنطقة، وفقاً لشركة «بيترهومز» للاستشارات.

وقد بدأت بالفعل مؤشرات الازدهار تظهر على الأرض، حيث تجاوزت مبيعات العقارات في دبي الجنوب (تشمل مدينة دبي الصناعية – مجمع دبي للاستثمار – دبي الجنوب – نخلة جبل علي – إكسبو سيتي) 15 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 وحده، مقابل 16.1 مليار درهم خلال العام الماضي بأكمله، وسط ارتفاع الإيجارات بنسبة 20%.

ويُتوقع أن تسجل أسعار العقارات في المنطقة نمواً إضافياً يتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الفجوة السعرية الكبيرة مقارنة بالمناطق المركزية مثل وسط دبي، واستكمال مشاريع النقل الكبرى مثل الخط الأزرق لمترو دبي والاتحاد للقطارات، كل هذه العوامل تجعل من دبي الجنوب مركز جذب استثماري في السنوات القادمة.

معايير جديدة

ووفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة «بيترهومز» للاستشارات مؤخراً تحت عنوان «تأثير مطار آل مكتوم على سوق العقارات في دبي الجنوب»، ترسي دبي معايير جديدة مع إعلانها في أبريل 2024 عن مشروع تطوير مطار رئيسي جديد في دبي الجنوب، بقيمة 128 مليار درهم (35 مليار دولار).

ويضم مطار آل مكتوم الجديد 5 مدارج و400 بوابة طائرات، ومن المتوقع أن يستوعب أكثر من 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله. ولا يُعد هذا المشروع مجرد إضافة نوعية لقطاع الطيران، بل يُتوقع أن يُسهم في دفع عجلة النمو في قطاعات العقارات والضيافة والاقتصاد ككل.

قبل وبعد الإعلان

وبحسب التقرير من المتوقع أن يوفر مشروع توسعة مبنى المسافرين الجديد في دبي الجنوب، والذي تبلغ تكلفته 35 مليار دولار، فرص عمل وإسكان لأكثر من مليون شخص، مع تأثيرات بعيدة المدى في قطاعات متعددة.

ومع ازدياد فرص العمل، من المتوقع أن يتبعه نمو سكاني، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن ودعم التنمية الاقتصادية الأوسع، بالفعل، تشهد المناطق المحيطة ارتفاعاً في المعاملات وأسعار العقارات ومعدلات الإيجار والعوائد، ومن المتوقع أن يسهم قطاع الطيران وحده بأكثر من 30% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030.

وفي عام 2023، دعمت مطارات دبي ومجموعة الإمارات ما يقرب من 329,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وقد بدأت الحكومة بالفعل في منح عقود رئيسية، بما في ذلك عقد حديث بقيمة مليار درهم للمدرج الثاني للمطار، مما يدل على التزام قوي وتقدم مطرد في المشروع.

توقعات حالية

ومنذ الإعلان عن المشروع، شهدت منطقة دبي الجنوب طفرةً ملحوظةً في النشاط العقاري، وارتفعت أسعار العقارات قيد الإنشاء والمكتملة، ومع قيام الحكومة حالياً بمنح العقود بنشاط، وسير أعمال البناء على قدم وساق، يُتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من النمو في 2025.

وبلغ إجمالي المبيعات في منطقة دبي الجنوب 16.1 مليار درهم في عام 2024، وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2025 فقط، تجاوزت مبيعات المنطقة 15 مليار درهم، مما يشير إلى استمرار الزخم. كما ارتفعت أسعار الإيجارات، حيث ارتفع متوسط ​​الإيجارات السنوية بنسبة 20% في 2025، وفي انعكاسٍ لثقة متنامية في السوق، أبرمت شركة إدارة أصول مقرها أبوظبي، تشرف على أصول تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، شراكة مع «بروكفيلد لإدارة الأصول»، التي تدير أكثر من تريليون دولار عالمياً، لاستثمار مليار دولار في عقارات سكنية في الإمارات والسعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار توسعها الإقليمي، دخلت «بروكفيلد» أيضاً في مشروع مشترك مع «دبي القابضة» لإعادة تطوير مشروع «لا مير نورث» المطل على الواجهة البحرية، مع خططٍ لبناء مشروع سكني فائق الفخامة يضم 225 منزلاً.

توقعات مستقبلية

ولا تزال التوقعات المستقبلية لمنطقة دبي الجنوب قوية، يبلغ متوسط ​​سعر البيع حالياً في مدينة دبي الصناعية 750 درهماً للقدم المربعة، بينما يبلغ سعر القدم المربع في مجمع دبي للاستثمار 850 درهماً، هذه الأرقام أقل بنسبة 60% تقريباً من تلك الموجودة في المناطق الرئيسية مثل «داون تاون دبي» وخليج الأعمال، حيث تتراوح الأسعار عادة بين 2000 و2500 درهم للقدم المربعة.

وتجعل هذه الفجوة السعرية الكبيرة منطقة دبي الجنوب فرصة جذابة لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وتعزز جاذبية المنطقة مشاريع البنية التحتية القادمة، بما في ذلك الخط الأزرق لمترو دبي، الذي سيتصل بمطار آل مكتوم الدولي، وشبكة الاتحاد للقطارات، التي تدرج المطار كمحطة محددة.

ومن المتوقع أن تحسن هذه المشاريع الربط الإقليمي بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الطلب ودعم نمو رأس المال، بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في دبي الجنوب بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة.

وتاريخياً، تزامن افتتاح المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي عام 2005 مع نمو سريع في مناطق مثل مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا والبرشاء في ذلك الوقت، وتراوحت أسعار الشقق بين 560 و1000 درهم للقدم المربعة، وبلغ متوسط ​​سعر الفلل 1500 درهم، وبحلول أوائل 2008، ومع اقتراب المبنى رقم 3 من الاكتمال، ارتفع متوسط ​​أسعار البيع إلى 1211 درهماً للقدم المربعة، أي ما يقارب الضعف في غضون بضع سنوات.