العقار يسبق الطائرات.. مليارات تتدفق إلى محيط مطار آل مكتوم

سجلت المناطق المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي في دبي مبيعات عقارية بقيمة تجاوزت 14.7 مليار درهم، موزعة على 8422 صفقة، في مؤشر يعكس تنامي النشاط العقاري في المنطقة التي تستعد لاحتضان أكبر مركز طيران في العالم.

واستندت «البيان» في هذا الرصد إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي الخاصة بالمبيعات العقارية في المناطق المحيطة بالمطار منذ بداية العام 2026، والتي شملت: مدينة المطار، دبي الجنوب، مدينة دبي الصناعية، إعمار الجنوب، سيح شعيب 2، وسيح شعيب 4.

وأظهرت البيانات أن مدينة المطار استحوذت على النصيب الأكبر من النشاط، بإجمالي 6930 صفقة بلغت قيمتها نحو 11 مليار درهم، ما يعادل نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات في المناطق المشمولة بالرصد.

وشهدت منطقة مدينة المطار 6402 صفقة لشقق سكنية بقيمة 7.7 مليارات درهم، و315 صفقة لفلل بقيمة 208 ملايين درهم، إلى جانب صفقات أراضي بقيمة تتجاوز 1.7 مليار درهم.

وجاءت مدينة دبي الصناعية في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات بلغت 2 مليار درهم عبر 416 صفقة منها 338 صفقة لشقق سكنية بقيمة 223 مليون درهم و15 صفقة لفلل بقيمة 26 مليون درهم، تلتها دبي الجنوب التي سجلت 920 صفقة بقيمة 1 مليار درهم منها 901 صفقة لشقق سكنية بقيمة 909 ملايين درهم و5 صفقات فلل بقيمة 13 مليون درهم.

فيما بلغت مبيعات إعمار الجنوب نحو 318 مليون درهم من خلال 136 صفقة منها 48 صفقة لشقق سكنية بقيمة 71 مليون درهم و80 صفقة فلل بقيمة 208 ملايين درهم، أما منطقتا سيح شعيب 2 وسيح شعيب 4، فسجلتا مبيعات بقيمة 298.7 مليون درهم عبر 15 صفقة و17 مليون درهم عبر 5 صفقات على التوالي.

ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطيران عالمياً، حيث يجري تطويره ليصبح أكبر مركز طيران في العالم بطاقة استيعابية تتجاوز 260 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى قدرة مناولة تزيد على 12 مليون طن من الشحن الجوي عند اكتمال جميع مراحله.

وسيضم المطار خمسة مدارج متوازية بعمليات تشغيل مستقلة، ومبنيين للمسافرين، وسبعة مبانٍ للبوابات تضم أكثر من 430 موقفاً للطائرات، إلى جانب نظام نقل آلي متكامل للركاب وشبكة ربط متعددة الوسائط تشمل النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق البرية.

وسيسهم التوسع المرتقب للمطار في تعزز جاذبية المناطق المحيطة به، خصوصاً مع انتقال أنشطة لوجستية وتجارية وسكنية متزايدة إلى محيطه، ما يدعم الطلب على مختلف أنواع العقارات خلال السنوات المقبلة، ويجعل المنطقة إحدى أبرز بؤر النمو العمراني والاستثماري في دبي.

ويؤكد الأداء القوي للمبيعات أن السوق العقارية بدأت بالفعل في تسعير المستقبل، إذ يراهن المستثمرون على أن مشروع مطار آل مكتوم لن يكون مجرد توسعة لمطار قائم، بل نقطة تحول اقتصادية كبرى قد تنقل مركز الثقل العمراني والاستثماري في دبي تدريجياً نحو الجنوب، بما يفتح فصلاً جديداً في دورة النمو العقاري للإمارة.

ويؤكد الزخم العقاري المتسارع في محيط مطار آل مكتوم وجود تحول استباقي من قبل المستثمرين نحو اقتناص الفرص قبل اكتمال المشروع، في سيناريو يشبه ما شهدته مناطق رئيسية في دبي خلال مراحل توسع مطار دبي الدولي سابقاً.

ويؤكد خبراء أن المشاريع الضخمة للبنية التحتية لا ترفع أسعار العقارات فحسب، بل تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمدينة بالكامل، من خلال استقطاب الشركات العالمية، وتوسيع الأنشطة اللوجستية، وخلق آلاف الوظائف الجديدة، ما يدعم الطلب المستدام على الوحدات السكنية والتجارية.

وتعد المنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم مرشحة لتكون «المركز الاقتصادي الجديد» لدبي خلال العقد المقبل، خصوصاً مع توجه الإمارة لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الطيران والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة والسكن، الأمر الذي قد يدفع أسعار الأراضي والعقارات إلى مستويات قياسية مع تقدم مراحل تنفيذ المشروع وانتقال المزيد من السكان والشركات إلى المنطقة.

14.7

مليار درهم مبيعات عقارية حول مطار آل مكتوم منذ بداية 2026

8422

صفقة عقارية في محيط مطار آل مكتوم

مدينة المطار تستحوذ على 75 % من المبيعات