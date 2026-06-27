11.19 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 11.19 مليار درهم، عبر تنفيذ 4460 صفقة، تضمّنت مبيعات بقيمة 7.44 مليارات درهم.

وتوزعت المبيعات العقارية بواقع 2723 مبايعة لوحدات سكنية، و237 مبايعة لمبانٍ، و180 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3140 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.77 مليارات درهم عبر تنفيذ 900 صفقة، موزعة بواقع 655 معاملة لوحدات سكنية، و55 معاملة لمبانٍ، و180 معاملة لأراضٍ، بينما سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.66 مليارات درهم عبر 2240 صفقة، مقسمة بواقع 2058 معاملة لوحدات سكنية و182 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 997 معاملة، بقيمة 2.59 مليارات درهم، موزعة بواقع 694 معاملة لوحدات سكنية، و104 معاملات لمبانٍ، 199 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.16 مليار درهم، بواقع 323 معاملة، موزعة على 273 معاملة لوحدات سكنية، وثماني معاملات لمبانٍ، و42 معاملة لأراضٍ.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.66 مليار درهم، بعد تنفيذ 693 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 778.6 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 392.14 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 496.97 مليون درهم.

وبذلك، استحوذت المبيعات على نحو 46.51% من إجمالي التصرفات المسجلة أمس، فيما اقتنصت الرهون 23.59%، أما الهبات فشكلت نحو 29.9%.