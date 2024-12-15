76 مليار درهم تصرفات عقارات أبوظبي منذ بداية العام

تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 76 مليار درهم، وذلك عن 24.1 ألف معاملة عقارية، تمت بالإمارة منذ بداية العام الجاري 2024، وفق بيانات حديثة لمنصة دراي التابعة لمركز أبوظبي العقاري، أظهرت مواصلة نشاط السوق في جذب المستثمرين، وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات، أو عبر معاملات الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات التصرفات التي تمت خلال تلك الفترة، أن معاملات بيع العقارات اختصت بالحصة الأكبر من التداولات بنسبة 58.3 % من إجمالي حصيلة التداولات، بقيمة بلغت 44.4 مليار درهم، وذلك عن 14204 معاملة من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وانقسمت المعاملات الخاصة ببيع العقارات، بين أنشطة البيع على المخطط، التي استحوذت على الحصة الأكبر من عددها بحوالي 62 % من إجمالي عدد معاملات البيع خلال تلك الفترة، بحوالي 8815 معاملة، وبحصيلة بلغت 29.5 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 38 % من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 5389 معاملة، بحصيلة بلغت 14.9 مليار درهم.