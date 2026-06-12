153 % نمو قيم أفخم عقارات دبي خلال 5 سنوات

«بيوت» لـ« البيان »: سوق العقارات في دبي أثبت مراراً قدرته على التعافي وإعادة التوازن والنمو

كشف تحليل جديد من المنصة العقارية «بيوت» أن المشترين الذين دخلوا سوق العقارات في دبي، خلال فترة التعافي بعد جائحة «كوفيد 19»، حققوا مكاسب كبيرة في متوسط أسعار البيع المعلنة في عدد من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في الإمارة.

ويقارن التحليل، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، متوسط سعر القدم المربعة المُعلن في قوائم البيع على بيوت في مايو 2021، عندما كان السوق لا يزال يتعافى من تداعيات الجائحة، مع أبريل 2026 باستخدام مؤشر الأسعار الخاص بالمنصة، وتظهر البيانات أن الأسعار في أبرز مناطق دبي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 41 % و153 %، ما يعكس حجم القيمة التي تحققت للمشترين، الذين دخلوا السوق خلال تلك الفترة.

أبرز المجتمعات

وسجلت جزر جميرا أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت الأسعار من 1523 درهماً للقدم المربعة في مايو 2021 إلى 3844 درهماً في أبريل 2026، بزيادة بلغت 153 %، تلتها عقارات جميرا للجولف بارتفاع من 1174 إلى 2567 درهماً للقدم المربعة، أي نمو بنسبة 119 %، كما سجلت أبراج بحيرات جميرا ارتفاعاً قوياً بنسبة 115 %، من 943 إلى 2021 درهماً للقدم المربعة.

كما شهدت مجتمعات الفلل والمناطق العائلية نمواً لافتاً، حيث ارتفعت الأسعار في السهول بنسبة 110 %، والينابيع بنسبة 109 %، وسجلت جميرا بارك نمواً بنسبة 106% من 1076 إلى 2214 درهماً للقدم المربعة، بينما ارتفعت المرابع العربية بنسبة 95 %، ما يعزز استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة.

المناطق المستقبلية

ولم يقتصر النمو على المجتمعات الواعدة، إذ سجلت دبي الجنوب ارتفاعاً بنسبة 92 %، ما يعكس استمرار الاهتمام بالمناطق المرتبطة بالمشاريع والبنية التحتية المستقبلية، كما ارتفعت دبي هيلز استيت بنسبة 87 %، فيما سجلت قرية جميرا الدائرية نمواً بنسبة 84 %، من 827 إلى 1521 درهماً للقدم المربعة.

وفي الفئة الفاخرة، ارتفعت الأسعار في نخلة جميرا بنسبة 83 %، بينما سجل الخليج التجاري نمواً بنسبة 78 %، كما ارتفعت دبي مارينا بنسبة 67 %، ووسط مدينة دبي بنسبة 64 %، ما يعكس استمرار الطلب على الوجهات السكنية والاستثمارية الحيوية.

مكاسب قوية

وقالت فيبا أحمد، نائبة رئيس المبيعات في بيوت: «بالنظر إلى مايو 2021 كان السوق لا يزال يتعافى من تداعيات «كوفيد 19»، وكان العديد من المشترين متحفظين، لكن من دخلوا السوق في ذلك الوقت حققوا مكاسب ملحوظة في عدد من أبرز مجتمعات دبي، الوضع اليوم مختلف، لكن الرسالة الأساسية تبقى: فترات عدم اليقين قد تخلق فرصاً حقيقية للمشترين الذين يعتمدون على البيانات والأساسيات طويلة الأجل».

وأضافت: «سوق العقارات في دبي أثبت مراراً قدرته على التعافي وإعادة التوازن والنمو، الأهم في مثل هذه الفترات هو اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات وليس الانفعال، واستخدام أدوات تحليل السوق لفهم القيمة الحقيقية».