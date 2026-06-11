2.5 % ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال مايو

71 % ارتفاع قيمة الشقق عن مستوياتها بعد الجائحة

«بريف جلانس» : عقارات دبي إلى مرحلة نضج استراتيجي

تواصل الأداء القوي لسوق دبي العقاري خلال مايو 2026، مع تسجيل نمو سنوي 2.5% في أسعار العقارات مدعوماً بالطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة، فيما تصدرت جزر جميرا وذا ميدوز وتلال الإمارات المناطق الأعلى أداءً على مستوى الفلل، بينما برزت مناطق مركز دبي المالي العالمي ورمرام وواحة دبي للسيليكون ضمن أقوى المناطق نمواً للشقق السكنية، وفقاً لتقرير «فاليوسترات».

وأشار التقرير إلى استمرار تفوق قطاع الفلل في دبي، مع نمو سنوي 5%، فيما واصلت الصفقات الفاخرة للعقارات الجاهزة تسجيل حضور قوي، عبر 16 صفقة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم خلال مايو ما يعكس استمرار الطلب على الأصول العقارية الفاخرة وسجلت القيم الرأسمالية للفلل نمواً سنوياً 5%.

ولا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى 71% من مستويات ما بعد الجائحة، وسُجّلت 16 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم، من بينها 11 صفقة تخطت 50 مليون درهم.

وتركزت المبيعات الفاخرة في مناطق نخلة جميرا ودبي هيلز استيت وتلال الإمارات وديستريكت ون، وجزيرة جميرا باي ومركز دبي المالي العالمي.

وأكد موقع «بريف جلانس» أن سوق العقارات في دبي يمر بمرحلة نضج استراتيجي شامل، موضحاً أن الزخم والنضج لا يقتصران على قطاع العقارات الفاخرة فحسب، بل يعكسان طلباً واسع النطاق.