جزر جميرا ومنطقة مركز دبي المالي العالمي تقودان مكاسب العقارات السكنية

واصل سوق دبي العقاري إظهار مستويات قوية من المرونة خلال شهر مايو 2026، مع تسجيل نمو سنوي في أسعار العقارات بنسبة 2.5%، مدعوماً بالطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة، في وقت تصدرت فيه مناطق جزر جميرا وذا ميدوز وتلال الإمارات قائمة أفضل المناطق أداءً على مستوى الفلل، بينما برزت مناطق مركز دبي المالي العالمي ورمرام وواحة دبي للسيليكون ضمن أقوى المناطق نمواً للشقق السكنية، وفقاً لتقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر مايو الماضي.

وأشار التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى استمرار تفوق قطاع الفلل في دبي، مع نمو سنوي بلغ 5%، فيما واصلت الصفقات الفاخرة للعقارات الجاهزة تسجيل حضور قوي، عبر 16 صفقة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم خلال مايو، ما يعكس استمرار الطلب من قبل الأثرياء ونخبة المستثمرين على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

الفلل مقابل الشقق

وسجلت القيم الرأسمالية للفلل نمواً سنوياً بنسبة 5%، وشملت المناطق ذات الأداء السنوي الأفضل: جزر جميرا (21.1%)، وذا ميدوز (12.9%)، وتلال الإمارات (12.6%)، وذا فيلا (9.3%)، وتلال الغاف (7.9%).

وتُقدّر قيمة مجمعات الفلل ذات الملكية الحرة الأقدم نسبياً في دبي، في المتوسط، بنسبة 191% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و78% أعلى من ذروة السوق في عام 2014.

في المقابل، سُجلت أقوى المكاسب السنوية بالنسبة للشق في مركز دبي المالي العالمي (10.3%)، تلتها منطقة رمرام (9.4%)، وواحة دبي للسيليكون (8.2%)، ومدينة دبي الرياضية (7.7%).

ومن الجدير بالذكر أن المرحلتين الثانية والثالثة من المدينة العالمية (0.4%) ومنطقة القوز الرابعة (0.1%) كانتا المنطقتين الوحيدتين اللتين سجلتا مكاسب شهرية.

وبشكل عام، لا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى بنسبة 71% من مستويات ما بعد الجائحة، على الرغم من أنها أقل بنسبة 7% من ذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.

المنازل الفاخرة

وسُجّلت 16 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمة كل منها 30 مليون درهم، من بينها 11 صفقة تخطت قيمتها 50 مليون درهم. وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في مناطق نخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وتلال الإمارات، وديستريكت ون، وجزيرة جميرا باي، ومركز دبي المالي العالمي.

وشهد مايو 2026 تصدّر كل من «عزيزي» للتطوير العقاري (17.8%)، وبن غاطي (8.9%)، وإعمار (7.5%)، وداماك (6.4%)، ووريبورتاج (5.5%)، وإيلينغتون (3.7%) لقوائم المطورين من حيث المبيعات الإجمالية.

المناطق ذات الأداء الأفضل للفلل في مايو:

المنطقة النمو السنوي

جزر جميرا21.1%

ذا ميدوز12.9%

تلال الإمارات12.6%

ذا فيلا9.3%

تلال الغاف7.9%

المناطق ذات الأداء الأفضل للشقق في مايو:

المنطقةالنمو السنوي

مركز دبي المالي العالمي10.3%

رمرام9.4%

واحة دبي للسيليكون8.2%

مدينة دبي الرياضية7.7%

القوز الرابعة7.1%