3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 3.3 مليارات درهم عبر 1016 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 818 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 35 مبايعة لأراضٍ، و732 مبايعة لوحدات سكنية و51 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 435 مليون درهم عبر 170 معاملة، منها 42 رهناً لأراضٍ، و108 رهون لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 28 هبة بقيمة 512 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الممزر معاملة هبة لأرض سكنية بقيمة 430 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 161 مليون درهم، إلى جانب بيع متجر على الخارطة في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 37 مليون درهم.