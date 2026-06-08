الشقق السكنية.. العمود الفقري لعقارات دبي بـ 111 مليار درهم

واصلت الشقق السكنية ترسيخ مكانتها عموداً فقرياً لسوق دبي العقاري، بعدما استحوذت على نحو 77% من إجمالي الصفقات المسجلة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، مع تسجيل 55353 صفقة بقيمة مبيعات بلغت 111.4 مليار درهم.

كما شكلت الشقق نحو 44% من إجمالي قيمة المبيعات العقارية البالغة 253.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي عليها من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

ويؤكد هذا الأداء هيمنة الشقق على النشاط العقاري في الإمارة، مدفوعة بالنمو السكاني المتواصل وتدفق الكفاءات ورؤوس الأموال، إلى جانب جاذبية العوائد الإيجارية وتنوع الخيارات السكنية التي توفرها دبي، ما جعلها المنتج العقاري الأكثر تداولاً والأوسع انتشاراً في السوق.

الخارطة والجاهز

وهيمنت الشقق قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من المبيعات بنسبة 78.6% بواقع 87.5 مليار درهم نتجت عن 41521 صفقة، فيما بلغت حصة المبيعات الجاهزة 21.3% بواقع 23.8 مليار درهم نتجت عن 13832 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة «جزر دبي» (نخلة ديرة سابقاً) مبيعات الشقق عبر 2685 صفقة بقيمة 9.3 مليارات درهم، ثم منطقة الخليج التجاري عبر 2303 صفقات بقيمة 6.5 مليارات درهم، ثم منطقة مدينة المطار بـ4213 صفقة بقيمة 5.8 مليارات درهم.

تليها منطقة نخلة جميرا عبر 455 صفقة بقيمة 4.9 مليارات درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 4218 صفقة بقيمة 4.5 مليارات درهم.

فئات الشقق

واستحوذت الشقق من غرفتين وصالة على الحصة الأكبر من المبيعات بـ37.5 مليار درهم، تليها الشقق من غرفة وصالة بـ35 مليار درهم، والشقق من ثلاث غرف وصالة بـ18.2 مليار درهم، ثم فئة الاستوديو بـ10.8 مليارات درهم.

وأربع غرف وصالة بـ6 مليارات درهم، وخمس غرف وصالة بـ2.1 مليار درهم، وست غرف وصالة بـ1.3 مليار درهم، فيما بيعت 12 شقة بنتهاوس بقيمة 98 مليون درهم.

أبرز الصفقات

وشهد السوق العقاري بدبي منذ بداية العام الجاري العديد من الصفقات اللافتة في قطاع الشقق، أبرزها بيع شقتين فاخرتين قياسيتين على الخارطة ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز» في منطقة جميرا الثانية قيمة الأولى 422 مليون درهم والثانية 356 مليون درهم.

أما منطقة نخلة جميرا فقد سجلت أيضاً صفقة قياسية لبيع شقة قيد الإنشاء ضمن مشروع «ألبا السكني من أمنيات» بقيمة 255 مليون درهم، كما شهدت منطقة برج خليفة صفقة بيع لشقة سكنية على الخارطة بقيمة 121 مليون درهم.