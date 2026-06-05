10.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 10.1 مليارات درهم نتجت عن 3787 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2885 مبايعة بقيمة 7.1 مليارات درهم، و714 صفقة رهون عقارية بقيمة 2 مليار درهم، كما سُجل 188 معاملة هبة بقيمة مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 168 مبايعة لأراضٍ، و2588 مبايعة لوحدات سكنية و128 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 161 رهناً لأراضٍ، و488 رهناً لوحدات سكنية، و64 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.3 مليارات درهم نتجت عن 678 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.7 مليارات درهم نتجت عن 2207 صفقات.

وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ722 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة دبي الصناعية بـ437 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ425 مليون درهم، ورابعاً منطقة أم سقيم الأولى بـ406 ملايين درهم، وخامساً منطقة نخلة ديرة 1 بـ332 مليون درهم.

وشهد السوق 3 معاملات لرهن أراضٍ صناعية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 150 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في نفس المنطقة بقيمة 139 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخريطة ضمن مشروع لومينا من «أمنيات» بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.