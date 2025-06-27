17.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي هذا الأسبوع 17.1 مليار درهم نتجت عن 5067 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3972 مبايعة بقيمة 12.8 مليار درهم، و888 صفقة رهون عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، كما سُجلت 207 معاملات هبة بقيمة 1.3 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 493 مبايعة أراضٍ، و3249 مبايعة لوحدات سكنية، و230 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 192 رهناً لأراضٍ، و816 رهناً لوحدات سكنية، و135 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 7.4 مليارات درهم نتجت عن 1639 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.3 مليارات درهم نتجت عن 2333 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ742 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بـ575 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ525 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ510 ملايين درهم، وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ433 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض سكنية في منطقة أم هرير الأولى بقيمة 170 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية فاخرة على المخطط ضمن مشروع «بولغاري لايتهاوس» في منطقة «جزيرة جميرا باي» بقيمة 136 مليون درهم.

كما بيعت شقة سكنية أخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 92 مليون درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي»، إلى جانب بيع قطعة أرض في منطقة نخلة جميرا بقيمة 89 مليون درهم.