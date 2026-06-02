2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2 مليار درهم تمت عبر 840 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 641 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 32 مبايعة لأراضٍ، و555 مبايعة لوحدات سكنية و54 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 366 مليون درهم تمت عبر 156 معاملة، منها 38 رهناً لأراضٍ، و108 رهونات لوحدات سكنية، و10 رهونات لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 43 هبة بقيمة 218 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة جميرا الأولى صفقة بيع لشقة سكنية على الخريطة بقيمة 42 مليون درهم ضمن مشروع سولايا، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخريطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 83 مليون درهم ضمن مشروع لومينا من أمنيات.