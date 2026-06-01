191 % قفزة كبيرة في مبيعات العقارات التجارية بدبي

رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات العالمية، حيث قفزت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 191% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتقترب من معادلة إجمالي مبيعات العام الماضي بأكمله، ويعكس هذا الأداء الاستثنائي شهية قوية من الشركات العالمية للحصول على موطئ قدم في الإمارة، وسط طلب متنامٍ على المكاتب والمتاجر والأصول التجارية عالية القيمة.

ويؤكد الزخم المتواصل في السوق التجارية متانة جاذبية دبي الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات الجديدة، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية عالية القيمة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وتوسع الأنشطة التجارية، والمكانة المتنامية للإمارة كمركز عالمي للأعمال والمال.

نمو استثنائي

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي التجارية ارتفعت إلى 17.2 مليار درهم عبر 2941 صفقة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري (يناير - فبراير- مارس- أبريل - مايو) مقارنة بـ5.9 مليارات درهم عبر 2080 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تشير الأرقام إلى أن عقارات دبي التجارية اقتربت خلال أول خمسة أشهر فقط 2026 من تحطيم الرقم القياسي المسجل لمجمل مبيعات العام الماضي 2025 البالغة 18.1 مليار درهم.

العقارات على الخارطة

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 14 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 2237 صفقة، و3.1 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 704 صفقات.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 11.8 مليار درهم عبر 1445 صفقة.

فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.2 مليار درهم عبر 792 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2 مليار درهم عبر 409 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1 مليار درهم عبر 295 صفقة.

التوزع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 907 صفقات بقيمة 7 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 436 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 86 صفقة بقيمة 991 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 285 صفقة بقيمة 761 مليون درهم.

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو من العام 2026.

وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.