مطورو دبي ينعشون السوق بـ 8358 وحدة جديدة في الربع الأول

150 ألف وحدة يتوقع تسليمها العام الجاري وسط طلب قوي وثقة متزايدة بالسوق

إحدى أكبر موجات دخول المعروض السكني تعكس قوة الدورة التطويرية للقطاع

تشهد سوق العقارات السكنية في دبي مرحلة توسّع لافتة تعكس واحدة من أكبر دورات النمو في تاريخها الحديث، مع استمرار المطورين في ضخ مشاريع جديدة بوتيرة قوية خلال عام 2026، في ظل طلب متماسك، وارتفاع مستمر في مستويات الاستيعاب من قبل المستثمرين والمقيمين.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم تسليم نحو 8358 وحدة سكنية جديدة، في مؤشر أولي على تسارع دخول المشاريع إلى مرحلة الإنجاز، بينما تستعد السوق لموجة أكبر بكثير خلال الفصول المقبلة، ما يضع القطاع أمام اختبار حقيقي لقدرته على الموازنة بين العرض المتزايد والطلب المستمر.

وبحسب بيانات شركة «REIDIN Data Analytics»، فإن حجم التسليمات مرشح للارتفاع بشكل غير مسبوق خلال بقية العام، مع توقعات بإطلاق وتسليم أكثر من 16 ألف وحدة في الربع الثاني، وقفزة حادة تصل إلى 57.2 ألف وحدة في الربع الثالث، ثم ذروة إنتاجية بنحو 68.9 ألف وحدة في الربع الرابع من 2026، ما يرفع إجمالي المعروض السكني المتوقع تسليمه إلى قرابة 150 ألف وحدة خلال عام واحد فقط.

ويمثل هذا الرقم أحد أكبر موجات دخول المعروض السكني في تاريخ دبي العقاري، ما يعكس في الوقت نفسه قوة الدورة التطويرية التي يعيشها القطاع، واستمرار قدرة المطورين على تنفيذ مشاريع ضخمة متعددة المراحل، دون تباطؤ يُذكر، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

ويُنظر إلى هذا الزخم الكبير، باعتباره انعكاساً مباشراً لثقة المطورين في عمق الطلب الحقيقي داخل السوق، الذي يستند إلى مجموعة عوامل متداخلة تشمل النمو السكاني المتسارع، وتدفق الأثرياء والمستثمرين العالميين، وارتفاع معدلات تأسيس الشركات، وتوسع قطاعات الأعمال والوظائف، إضافة إلى استمرار جاذبية دبي كمركز إقامة واستثمار عالمي.

كما يعكس استمرار ضخ هذا الحجم من المشاريع، توفر مستويات قوية من السيولة والتمويل في القطاع العقاري، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة، وبنية تحتية متقدمة، تدعم توسع المدن والمجتمعات السكنية الجديدة، ما يمنح المطورين قدرة عالية على الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم.

ومع دخول هذا الحجم الكبير من الوحدات إلى السوق، يتوقع أن يشهد القطاع مرحلة إعادة توازن تدريجية بين العرض والطلب، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية، بينما يستمر الطلب القوي على الفلل والمنازل الفاخرة والمشاريع المتكاملة، التي باتت تستحوذ على حصة متزايدة من اهتمام المستثمرين.

ويرى محللون أن قدرة دبي على استيعاب هذه الموجة الضخمة من المعروض، دون ضغوط حادة على الأسعار، تعكس درجة نضج متقدمة للسوق العقاري، الذي بات أكثر تنوعاً ومرونة، وأقل عرضة للتقلبات الحادة، مدعوماً بحركة هجرة مستمرة، ونمو اقتصادي قوي، وزخم استثماري متواصل، يعزز مكانة الإمارة كأحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية وتنافسية على مستوى العالم.