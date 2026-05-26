372 ملياراً تصرفات عقارات دبي في 5 أشهر

353.6 مليار درهم المبيعات عبر 72102 صفقة

واصل القطاع العقاري أداءه القوي منذ بداية العام 2026 مسجلاً نمواً في قيمة التصرفات العقارية الإجمالية بنسبة 3.2% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد على قوة الطلب التي يتمتع بها السوق من قبل المستثمرين المحليين والدوليين ومدى جاذبية المنتج العقاري في الإمارة إقليمياً وعالمياً.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات عقارات دبي خلال أول 5 أشهر من العام 2026 بلغت 353.6 مليار درهم نتجت عن 72102 صفقة.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر من المبيعات بـ 131 مليار درهم نتجت عن 23353 صفقة، فيما بلغت المبيعات على الخريطة 122 مليار درهم نتجت 48749 صفقة.

على صعيد التصرفات العقارية، فقد بلغت 371.8 مليار درهم نتجت عن 94070 صفقة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه التصرفات 360 مليار درهم نتجت عن 102619 صفقة.

وتوزعت التصرفات العقارية منذ بداية العام لتشمل 253.6 مليار درهم مبيعات نتجت عن 72102 صفقة، و91.7 مليار درهم رهون عقارية (بنمو 30% على أساس سنوي) نتجت عن 18480 صفقة، و26.5 مليار درهم هبات عبر 3488 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 14.2 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 14.1 مليار درهم، وثالثاً منطقة معيصم الثانية بـ 10.5 مليارات درهم، ورابعاً نخلة ديرة بـ 10 مليارات درهم، وخامساً منطقة مدينة المطار بـ 8.6 مليارات درهم.

وعلى صعيد شهر مايو الجاري، بلغت المبيعات 29.2 مليار درهم نتجت عن 10298 صفقة، فيما بلغت الرهون 17.5 مليار درهم نتجت عن 2404 صفقات، أما الهبات فقد بلغت 4.8 مليارات درهم نتجت عن 737 صفقة.