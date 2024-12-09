45 شهراً من الزخم المتواصل لعقارات دبي

قالت منصة الأبحاث والبيانات العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor، إن أسعار العقارات بدبي حافظت على زخم الارتفاع المستمر لمدة 45 شهراً متتالياً بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وتشير الأرقام الاستثنائية إلى مستوى مذهل من النمو يبلغ 77.9% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، وهي الآن أعلى بـ (17%) من الذروة السابقة في سبتمبر 2014.

ومع اقتراب نهاية العام 2024، يتجه سوق العقارات في دبي لتسجيل أرقام غير مسبوقة تاريخياً، ويأتي الازدهار المستمر والمتواصل بالتزامن مع زيادة الطلب من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء على العقارات الفاخرة وذات الجودة العالية في الإمارة، هذا الاتجاه يعزز من مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار، حيث تواصل المدينة جذب الأنظار بفضل مشاريعها المتنوعة والابتكارية، ما يرسخ سمعتها مركزاً استثمارياً متميزاً على المستوى العالم.

ذروة جديدة

وأضافت منصة الأبحاث أن الأرقام الأخيرة لشهر نوفمبر 2024 تؤكد أن السوق العقاري في الإمارة مستمر في مساره التصاعدي، حيث واصلت أسعار العقارات الارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتبلغ الآن 1478 درهماً للقدم المربعة مقارنة بـ1473 درهماً للقدم في شهر أكتوبر السابق.

ويضع هذا الارتفاع الأسعار عند مستوى مذهل يبلغ 77.9% فوق أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009 وحتى أعلى من ذروة السوق السابقة في سبتمبر 2014 بنسبة 17%.

الأعلى على الإطلاق

وتابعت المنصة: «في نوفمبر 2024، ظل مؤشر الأسعار الديناميكية الخاص بالمؤسسة (DPI) على مستوى الإمارة ثابتاً عند 206 نقاط، مع زيادة على أساس شهري بنسبة 0.38% نقطة، أي قريبة من مستويات أكتوبر الماضي، وهي أعلى بكثير من مستويات المؤشر عند 172 نقطة في 2014».

وذكرت المنصة أنه على أساس سنوي، نمت الأسعار بنسبة 16.30%، مسجلة 45 شهراً متتالياً من الحركة الصعودية، وعلى أساس ربع سنوي، تظهر الأسعار ارتفاعاً صحياً بنسبة 3.28%، ما يحافظ على زخم السوق.

أرقام واعدة

وتأتي هذه الزيادات المسجلة في الأسعار منذ بداية العام الجاري بالتوازي مع الطلب الاستثنائي على العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية حاجز 475 مليار درهم خلال 11 شهراً من العام الجاري بنمو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، متجاوزة ذروة العام الماضي التاريخية بنسبة 18.4%، التي كانت عند 401 مليار درهم، مع توقعات بأن تتجاوز المبيعات الإجمالي لعقارات دبي خلال مجمل العام 2024 حاجز 500 مليار درهم. وأشارت المنصة إلى أن عقارات دبي تستعد لتسجيل رقم قياسي جديد فيما يتعلق بعدد معاملات البيع، متوقعة أن تتجاوز حاجز 175 ألف معاملة خلال مجمل العام 2024، وبنمو بنسبة 30% على أساس سنوي.