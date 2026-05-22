20.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 20.5 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4811 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3613 مبايعة بقيمة 9.5 مليارات درهم، و917 صفقة رهون عقارية بقيمة 9.6 مليارات درهم، كما سُجل 281 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 170 مبايعة لأراضٍ، و3271 مبايعة لوحدات سكنية و172 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على : 263 رهناً لأراضٍ، و539 رهوناً لوحدات سكنية، و115 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.8 مليار درهم نتجت عن 1028 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 4.7 مليارات درهم نتجت عن 2585 صفقة.

وحلت منطقة المركز التجاري الأول في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 1.1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 698 مليون درهم، وثالثاً منطقة مدينة المطار بـ 623 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة بـ 547 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا 1 بـ 473 مليون درهم.

وشهد السوق 3 معاملات لرهن أراضٍ في منطقة سيح الدحل قيمة كل منها 1.3 مليار درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط بقيمة 106 ملايين درهم في منطقة لامير، إلى جانب بيع شقة جاهزة في منطقة واحة دبي للسيليكون بقيمة 100 مليون درهم.