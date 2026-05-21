2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.5 مليار درهم تمت عبر 933 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 44 مبايعة لأراضٍ، و601 مبايعة لوحدات سكنية و55 مبايعة لمبان.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 660 مليون درهم تمت عبر 192 معاملة، منها 59 رهن لأرض، و105 رهن لوحدات سكنية، و28 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 44 هبة بقيمة 165 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة السطوة صفقة رهن لقطعة أرض بقيمة 180 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية في منطقة جميرا باي بقيمة 83 مليون درهم.