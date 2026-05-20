4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

.

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 4.2 مليارات درهم تمت عبر 921 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 693 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 30 مبايعة لأراض، و629 مبايعة لوحدات سكنية و34 مبايعة لمبان.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليار درهم تمت عبر 162 معاملة، منها 57 رهناً لأرض، و85 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 66 هبة بقيمة 314 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة المركز التجاري الأول صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 1.1 مليار درهم، كما شهدت نفس المنطقة صفقة رهن لقطعة أرض أخرى بقيمة 770 مليون درهم، إلى جانب رهن شقة سكنية في منطقة برج خليفة ضمن مشروع "أمبريال أفنيو" بقيمة 58 مليون درهم.