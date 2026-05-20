بـ 100 مليار"هونغ كونغ لاند" تتخطى إرث 1889

تتحرك الأسواق العالمية المعاصرة بمرونة تتجاوز الحدود التقليدية للمدن، ولم تعد الأسماء التاريخية للمؤسسات الكبرى قيداً يمنعها من إعادة ابتكار هويتها الاستثمارية.

في هذا المشهد المتحول، تشهد واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في آسيا تحولاً جذرياً يهدف إلى فك ارتباطها التاريخي العضوي بمسار اقتصاد محلي واحد، والتحول نحو نموذج إدارة الصناديق الاستثمارية العابرة للحدود، مدفوعة برؤية قيادية جديدة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية والمستثمرين المؤسسيين في مراكز المال الإقليمية.

مفارقة الزمن

تشهد أسواق المال والتشييد تحولاً جذرياً يقوده مايكل سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "هونغ كونغ لاند"، بهدف تقليص الارتباط البنيوي التاريخي بين الشركة وحاضنتها الجغرافية الأولى؛ إذ يرى سميث أن أداء السهم ظل طويلاً بمثابة مرآة تعكس حركة إيجارات المكاتب في هونغ كونغ بنسبة ارتباط بلغت 90%، مما جعل بقية الأنشطة الاستثمارية للمجموعة غير مؤثرة في نظر مجتمع الاستثمار.

تتجه الاستراتيجية الحالية، المدفوعة برؤية شركة "جاردين ماثيسون" الاستثمارية التي تمتلك حصة حاكمة تتجاوز 50%، نحو تحويل المؤسسة من مجرد مالك عقاري تقليدي إلى مدير للصناديق الاستثمارية، حيث يعتمد هذا التوجه على جذب شراكات استراتيجية من مؤسسات مالية عالمية لتوسيع الحضور الرأسمالي للمجموعة في البوابات الاقتصادية الحيوية عبر القارة الآسيوية وعدم حصرها في نطاق محلي واحد.

يعود التاريخ التأسيسي لشركة "هونغ كونغ لاند" إلى عام 1889 على يد رجل الأعمال البريطاني كاتشيك بول شاتير وجيمس جونستون كيسويك، حيث نجح شاتير في إقناع الإدارة الاستعمارية حينها باستصلاح 65 فداناً من الأراضي الواجهة البحرية، وهي المساحة الاستراتيجية التي تقف عليها اليوم منشآت حيوية مثل "ألكسندرا هاوس" وفندق "ماندارين أورينتال".

ارتبط اسم شاتير ببناء الركائز الاقتصادية الأولى للمدينة عبر مساهمته في تأسيس شركات الكهرباء والخدمات اللوجستية، وتذكر التوثيقات التاريخية للمؤرخة فودين إنجلاند أن شاتير ساهم بشكل محوري في تشكيل الملامح العمرانية والثقافية للمدينة وتطوير واجهتها البحرية ودعم المؤسسات الأكاديمية المبكرة.

انتقلت السيطرة الهيكلية على المطور العقاري العريق إلى تكتل "جاردين ماثيسون" المصنف ضمن قائمة "فورشن غلوبال 500" خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مرحلة من التوسع العمراني السريع والمكثف التي دفعت الشركة إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية وهيكلتها الاستثمارية لضمان الاستدامة.

استعانت المجموعة بالخبرة المصرفية لمايكل سميث، الذي يمتلك مسيرة طويلة في مؤسسات مالية مثل "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" وتجربة في إدارة الأذرع العقارية لشركة "تماسيك" السنغافورية، لنقل نموذج الانضباط الرأسمالي المتبع في سوق سنغافورة إلى أعمال "هونغ كونغ لاند" التي كانت تتداول بخصم يقارب 80% من صافي قيمة أصولها الحقيقية.

تبنت الإدارة الجديدة خطة لإعادة التوازن المالي شملت التخارج التدريجي من قطاع العقارات السكنية المخصصة للبيع المباشر، وتسييل الأصول غير الأساسية، بهدف خفض مستويات الانكشاف الاستثماري في أي منطقة جغرافية واحدة إلى مستويات آمنة تقل عن 40% لتفادي التقلبات وحماية الهوامش الربحية من التغيرات المفاجئة في الرسوم والضرائب الحكومية.

تجسد هذا التوجه عملياً عبر إطلاق صندوق "سنغافورة سينترال للعقارات الخاصة" بأصول تحت الإدارة بلغت 8.2 مليار دولار سنغافوري، حيث يضم الصندوق حصصاً في مراكز مالية حيوية، وشهد مشاركة مستثمرين مؤسسيين كبار كجهاز قطر للاستثمار وصندوق المعاشات الهولندي "أي بي جي"، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الإدارة الجديدة.

تضع الشركة مستهدفاً طموحاً للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2035 مع الالتزام الصارم بعدم إصدار أسهم جديدة أو المساس بالتصنيف الائتماني الممتاز للمجموعة، والاعتماد بشكل كامل على تعظيم القيمة السوقية الحالية والنمو الذاتي عبر الشراكات الاستثمارية.

سجلت حركة الأسهم نمواً تجاوز 55% في البورصات العالمية بالتزامن مع تحول الشركة إلى الربحية الصافية بواقع 1.3 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بتحسن تقييمات المحفظة الاستثمارية، على الرغم من التباين الواضح في الأداء بين الأسواق؛ حيث تراجعت العوائد الإيجارية في هونغ كونغ بنسبة 7% بينما ارتفعت في سنغافورة بنسبة 4% وصعدت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 27%.

تواجه هونغ كونغ تحديات تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي وتأثر قطاع العقارات التجارية ومبيعات التجزئة نتيجة تغير سلوكيات الإنفاق والسياحة، إلا أن المؤشرات الحديثة تظهر بوادر تعافٍ ملحوظ مع نمو اقتصاد المدينة بنسبة 5.9% في الربع الأول من عام 2026 وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية التي جمعت 14 مليار دولار في الفترة نفسها.

يعول سميث على جاذبية العقارات الفاخرة والمراكز التجارية الكبرى في منطقة "سينترال" التي سجلت إيجاراتها صعوداً بنسبة 3.5%، مدعومة بنمو الثروات المحلية وحجم الإدراجات المالي، مؤكداً أن الطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى يمر بنقطة تحول إيجابية نظراً لعودة الشركات العالمية للتركيز على المقرات الحيوية والمجمعات المتكاملة المتصلة بالبنية التحتية المتطورة.