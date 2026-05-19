7.2 مليارات درهم تصرفات قوية لعقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 7.2 مليارات درهم تمت عبر 855 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 29 مبايعة لأراضٍ، و545 مبايعة لوحدات سكنية و36 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.2 مليارات درهم تمت عبر 199 معاملة، منها 60 رهناً لأرض، و115 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 46 هبة بقيمة 206 ملايين درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة ٍسيح الدحل 3 صفقات رهن لثلاث قطع أرض بقيمة إجمالية 3.9 مليارات درهم، وقيمة كل رهن 1.3 درهم، كما تم رهن أرض أخرى في منطقة موتور سيتي بقيمة 236 مليون درهم، وتم بيع شقة جاهزة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.